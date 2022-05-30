30 Мая 2022 11:57

Фальшивые доллары сбывала группа лиц в обменниках столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных денежных средств в размере 54 850 долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фальшивые купюры вовлекались в оборот через столичные пункты обмена валют, пополнения личных счетов через банкоматы, а также путем внесения на личные счета в букмекерской конторе «OLIMPBET». Суд приговорил граждан Жомарт А.А., Чекиева И.Х., Иманбаева Р.А., Толеутай Б.Е. к 5 годам лишения свободы условно», - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних лиц.

В случае обнаружения фальшивых банкнот нужно незамедлительно сообщать на телефон доверия. В ведомстве подчеркнули, что обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.