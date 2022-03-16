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    23:37, 15 Март 2022 | GMT +6

    Фальшивые дипломы выявили у трех тренеров в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Целиноградском районе Акмолинской области три тренера спортивной школы подозреваются в использовании фальшивых дипломов об окончании вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 12 марта в отдел полиции Целиноградского района поступила информация о том, что тренеры одной из местных спортивных школ при устройстве на работу предоставили подложные дипломы об окончании высшего учебного заведения.

    «Как выяснилось в ходе разбирательства, на протяжении уже порядка двух лет жители города Нур-Султана, 1980, 1983 и 1995 года рождения, тренируют ребят, имея фальшивые дипломы. Согласно документам о высшем образовании, «преподаватели» окончили Казахскую академию спорта и туризма. Однако, как ответили на запрос, в учебном заведении данные граждане не обучались. Дипломы датируются 2003, 2009 и 2018 гг», - пояснили в ведомстве.

    По трем фактам начаты досудебные производства по ч.3 ст. 385 УК РК «Использование заведомо подложного документа». Дипломы изъяты в качестве вещественных доказательств, расследование продолжается.

    Теги:
    Закон и право Образование Акмолинская область
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