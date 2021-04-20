Фальшивомонетчиков осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департаментом экономических расследований по городу Алматы АФМ РК завершено досудебное расследование в отношении преступной группы, которая занималась хранением и сбытом поддельных долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

В августе 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий изобличена и задержана преступная группа в составе двух человек, занимающаяся сбытом на территории города Алматы фальшивой иностранной валюты номиналом 100 долларов США в количестве 42 штуки на общую сумму 4200 долларов.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст. 231 ч. 2 п. 2, 3 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.



