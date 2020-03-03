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Фальшивомонетчика задержали в столице

3 Марта 2020 17:21
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Фальшивомонетчика задержали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 30 фактов реализации поддельных купюр зафиксировано в Нур-Султане. Об этом сообщил руководитель второго следственного управления Департамента экономических расследований по Нур-Султану Олжас Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе был задержан гражданин, который находясь у себя дома, приобрел соответствующую технику и на постоянной основе занимался изготовлением купюр, более схожих с Национальных банком РК. В результате работы мы выявили 34 факта реализации поддельных купюр на территории города», - сказал Олжас Сулейменов на брифинге в СЦК.

По его словам, были собраны все доказательства.

«Собранными неопровержимыми доказательствами: показаниями свидетелей, камер видеонаблюдения, продавцов, данный виновный человек был направлен в суд. Он получил реальный срок лишения свободы», - отметил спикер.

«При использовании денежных средств, следует учитывать, что они обновляются. Необходимо обращать внимание на предусмотренные Нацбанком меры безопасности - водяные знаки и т.д.», - предупредил он.


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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Нур-Султан, Борьба с преступностью, Другие государственные органы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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