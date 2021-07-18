Факты завышения тарифов за использование подъездных путей выявили в ВКО
Согласно Закону «О естественных монополиях» при отсутствии конкурентного подъездного пути, собственник пути, оказывающий услуги по его предоставлению, обязан обратиться в уполномоченный орган с заявлением о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий. Предоставление этих услуг лицами, не включенными в данный регистр, не допускается.
Однако ТОО «ТАБЫС TRADE», являясь собственником железнодорожных соединительных путей, не состоял в госрегистре субъектов естественных монополий, а также взимал завышенную плату с контрагентов за проезд по своим путям.
Принятыми мерами прокуратуры данная организация включена в государственный регистр субъектов естественных монополий.
Также Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области снижен тариф ТОО «Ульба ЖД» на 16,3 %.
Таким образом, транспортными прокурорами защищены права 18 субъектов бизнеса, которые на протяжении 2 лет пользовались подъездными путями по необоснованно завышенным тарифам. С данными предпринимателями произведен перерасчет суммы переплаты.
О любых фактах нарушения прав субъектов бизнеса необходимо сообщать в Восточно-Казахстанскую транспортную прокуратуру по телефону «горячей линии» 8 (7232) 61-40-69.