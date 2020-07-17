Факты завышения цен и спекуляции медикаментами выявлены в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Алматинской области создана рабочая группа для пресечения фактов спекуляции и незаконной реализации медикаментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благодаря работе группы в регионе выявлено 19 фактов завышения цен на лекарственные средства и более 10 фактов спекуляции лекарствами.

«Всего из незаконного оборота изъято более 20 тысяч лекарств и медицинских изделий на общую сумму 14,6 млн тенге, из которых лекарственные препараты на сумму 7,2 млн.тенге переданы в управление здравоохранения области, остальные медикаменты будут переданы после принятия соответствующего решения», - сообщили в надзорном органе.

Работа в этом направлении продолжается.