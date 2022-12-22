Факты закупа некачественной медтехники по завышенным ценам выявили прокуроры

22 Декабря 2022, 16:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках защиты общественных интересов по актам прокуроров устранено свыше 14 тысяч нарушений в сферах экономики, госзакупа, труда, защиты детей, здравоохранения, экологии и других. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге, посвященном итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К различным видам ответственности привлечены порядка 23 тысяч лиц. Основную массу составляют госслужащие (60%). Например, при проверке Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий выявлены факты закупа некачественной техники по завышенным ценам», - сказал Тимур Ташимбаев.

Спикер сообщил, что в Актюбинской области передвижной комплекс скорой помощи приобретен по цене в 4 раза превышающей его таможенную стоимость (при рыночной цене в 16,6 млн, закупили за 73 млн тенге).

Аналогичные схемы хищений имели место еще в девяти регионах страны - г.Алматы, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, ВКО, ЗКО, Жамбылской и Павлодарской областях.

По указанным фактам расследуется 15 уголовных дел.

«Для устранения выявленных нарушений законности в Правительство внесены представления по вопросам формирования цен на ГСМ, газ, продукты питания, медицинские изделия, а также безопасности труда, использования земель, недр и другим», - добавил Тимур Ташимбаев.