Факты загрязнения рек выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе проверки специализированной природоохранной прокуратурой Алматы выявлены факты засорения рек, нарушения режима водоохранных зон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Алматы.

По инициативе надзорного ведомства для проведения проверки создана специальная группа с участием специалистов Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции, департамента экологии, департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, отдела экологии управления «зеленой» экономики, а также участковых инспекторов отдела природоохранной полиции местной полицейской службы.

«На территории Иле-Алатауского национального природного парка собственниками двух кафе сливались в реку Большая Алматинка сточные воды. Аналогичные факты установлены со стороны собственников 2 жилых домов по Медеускому району, по 6 - в Алатауском и Турксибском районах», - отметили в прокуратуре.

Специалистами лаборатории из рек Большая Алматинка, Ащибулак, Каргалы и Теренкара взяты пробы на микробиологические и санитарно-химические исследования, результаты которых показали несоответствие воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Проводится работа по привлечению вышеуказанных виновных лиц к административной ответственности, добавили в надзорном ведомстве.

Кроме того, выявлены факты загрязнения берегов рек бытовым мусором, в этой связи свыше 40 жителей и собственников жилых домов привлечены к административной ответственности.

«Указанная работа будет проводиться на постоянной основе. В связи с чем призываем жителей и гостей Алматы не выбрасывать мусор и прочие отходы на прилегающей территории водных объектов, а также сообщать о подобных фактах в отделы природоохранной полиции при районных управлениях полиции», - отметили в прокуратуре.