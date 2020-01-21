Факты самовольного использования полезных ископаемых выявили актюбинские прокуроры

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Факты незаконного использования общераспространенных полезных ископаемых выявили актюбинские прокуроры. По результатам проверки два предприятия были оштрафованы департаментом экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В частности, в 6 километрах от села Акырап Кобдинского района и в 16 километрах от села Кобда были выявлены карьеры, а также факты самовольного использования общераспространенных полезных ископаемых ТОО «КТП» и ТОО «Бабэк Курылыс».

В ходе внешнего осмотра выявлено несанкционированное использование указанными товариществами общераспространенных полезных ископаемых в виде гравийной смеси и песка.

В соответствии с законом нарушение законодательства Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» влечет установленную законом ответственность.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений законности на имя руководителя Департамента экологии по Актюбинской области.

«По результатам рассмотрения представления за совершение административного правонарушения по части 1 статьи 139 КоАП директор ТОО «КТП» привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 250 МРП, что составляет 631 250 тенге, и был полностью возмещен вред окружающей среде на сумму свыше 1 млн тенге», - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также ТОО «Бабэк Курылыс» за незаконное использование общераспространенных полезных ископаемых полностью возместило ущерб окружающей среде на сумму свыше 7 млн тенге, сообщили в ведомстве.