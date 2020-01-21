+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -6 °С
USD 375.91 EUR 416.85
RUB 6.10 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Факты самовольного использования полезных ископаемых выявили актюбинские прокуроры

21 Января 2020 20:11
Поделиться:
Факты самовольного использования полезных ископаемых выявили актюбинские прокуроры

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Факты незаконного использования общераспространенных полезных ископаемых выявили актюбинские прокуроры. По результатам проверки два предприятия были оштрафованы департаментом экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Новости по теме

В Казахстане начнут выплату компенсаций пострадавшим от преступников
Букмекерской конторе «Олимп» доначислено 145 млрд тенге налогов – прокуратура Органы прокуратуры отменили более 600 правовых актов в этом году Дело экс-начальника Службы спецпрокуроров прокомментировал Марат Ахметжанов

В частности, в 6 километрах от села Акырап Кобдинского района и в 16 километрах от села Кобда были выявлены карьеры, а также факты самовольного использования общераспространенных полезных ископаемых ТОО «КТП» и ТОО «Бабэк Курылыс».

В ходе внешнего осмотра выявлено несанкционированное использование указанными товариществами общераспространенных полезных ископаемых в виде гравийной смеси и песка.

В соответствии с законом нарушение законодательства Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» влечет установленную законом ответственность.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений законности на имя руководителя Департамента экологии по Актюбинской области.

«По результатам рассмотрения представления за совершение административного правонарушения по части 1 статьи 139 КоАП директор ТОО «КТП» привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 250 МРП, что составляет 631 250 тенге, и был полностью возмещен вред окружающей среде на сумму свыше 1 млн тенге», - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также ТОО «Бабэк Курылыс» за незаконное использование общераспространенных полезных ископаемых полностью возместило ущерб окружающей среде на сумму свыше 7 млн тенге, сообщили в ведомстве.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив