Факты «продажи» паспортов вакцинации выявлены в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО предотвратили несколько фактов «продажи» паспортов вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полиция Восточно-Казахстанской области продолжает выявлять и пресекать факты незаконной выдачи паспортов вакцинации. Очередной случай произошел в одной из поликлиник Шемонаихинского района. Незаконными действиями занимался 44-летний работник. Аналогичный факт выявлен в медицинском учреждении Семея. 27-летняя жительница города, воспользовавшись своим служебным положением, в июле 2021 года занималась подделкой и сбытом паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции, которые в последующем продавала жителям Семея. «Вознаграждение» за такие услуги составляло от 10 000 до 15 000 тенге. Кроме того, в городе Курчатов был задержан 43-летний мужчина, который использовал поддельный электронный паспорт вакцинации, который в конце июля он «сделал» через своего знакомого. «Суммой сделки» было обговорено 15 000 тенге.

В настоящее время по всем трем фактам проводится досудебное расследование по статье 385 УК РК «Подделка или использование поддельных документов». Отрабатывается причастность других лиц к данным противоправным действиям. Санкция данной статьи предусматривает наказание, начиная от штрафа и до лишения свободы на срок до четырех лет.



