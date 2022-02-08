Факты превышения предельных цен на ГСМ выявлены в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факты превышения предельных цен на ГСМ выявлены в ряде регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

Как известно, по поручению Главы государства в началегода Министерством энергетики Республики Казахстан со сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов:

- бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

- бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;

- бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;

- бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;

- дизельное топливо (летнее, межсезонное):

- в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 260 тенге за литр;

- в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях – 230 тенге за литр.

При этом за превышение розничными реализаторами предельных цен на нефтепродукты предусмотрена административная ответственность, и компетентными на составление административного протокола за данное правонарушение являются должностные лица Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан и его территориальных подразделений.

В отдельных регионах страны в отношении реализаторов ГСМ уже приняты меры за превышение предельных цен розничной реализации нефтепродуктов.

К примеру, в Карагандинской области и в г. Нур-Султане в отношении розничных реализаторов нефтепродуктов составлены пять протоколов об административных правонарушениях, в части превышения предельных цен на ГСМ.

В Павлодарской области по результатам государственных закупок между государственным учреждением и розничным реализатором заключен договор на поставку бензина марки АИ-92 по цене – 250 тенге.

Однако, с учетом установления предельных цен на нефтепродукты, сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, в части уменьшения цены с 250 тенге на 182 тенге, что исключает необходимость принятия мер в отношении розничных реализаторов.

Аналогичная ситуация по заключению между сторонами дополнительного соглашения сложилась и в Туркестанской области.

Стоит отметить, что за повторное правонарушение совершенное в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере ста процентов от дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения, с приостановлением действия либо лишением свидетельства об аккредитации.

В этой связи, субъектам предпринимательства, осуществляющим розничную реализацию нефтепродуктов следует соблюдать требования законодательства в области производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и не допускать реализацию нефтепродуктов выше установленных порогов.

Потребители при обнаружении фактов превышения цен на ГСМ имеют возможность обратиться в Министерство энергетики и территориальные департаменты КРЕМ для привлечения субъектов к административной ответственности.



