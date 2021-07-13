Факты покровительства незаконному игорному бизнесу выявило Агентство по финмониторингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу ведет постоянную борьбу с нарушениями в собственных рядах и пресекает любые действия, дискредитирующие государственную службу. Департаментом собственной безопасности Агентства в июне выявлено два факта содействия сотрудниками в противоправных деяниях преступников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан оперуполномоченный территориального департамента по г. Алматы за покровительство незаконному игорному бизнесу. Аналогичный факт выявлен в Актюбинской области, в которой следователь ДЭР помимо покровительства получил денежное вознаграждение.

Подозреваемые заключены под стражу на 2 месяца.

В интересах следствия иные сведения не разглашаются.

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