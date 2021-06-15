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    12:41, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Факты подтвердились: чиновников наказали за низкое качество жилья для переселенцев в СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны итоги проверки, проведенной по поручению Президента РК после статьи о проблемах переселенцев из южных регионов в Северо-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ».

    О результатах проверки рассказал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

    «Глава государства дал поручение разобраться по проблемам, изложенным в статье «Заложники равнодушия», опубликованной в газете «Казахстанская правда» 24 мая 2021 года. Речь шла о низком качестве жилья, построенного в СКО для переселенцев из южных регионов.

    По итогам проведенной проверки факты подтвердились. Правительство и акимат области занимаются устранением выявленных недостатков», - написал Берик Уали в Facebook.

    Он сообщил, что за неудовлетворительную организацию работы в данном направлении были освобождены от своих должностей акимы Айыртауского и Есильского районов Северо-Казахстанской области.

    На заместителя акима области, руководителя областного управления координации занятости и социальных программ, а также акимов пяти районов области были наложены дисциплинарные взыскания.



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