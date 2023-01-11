Факты отстрела сайги не прекращаются - глава Минэкологии

11 Января 2023, 20:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова сообщила, что факты отстрела сайгаков не прекращаются. По данным ведомства, в 2022 году выявлено 67 фактов браконьерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдается ежегодное увеличение численности редких копытных животных и сайгаков. Так, численность сайги достигла 1 млн 318 тысяч особей. В то же время, несмотря на ужесточение законодательства, факты отстрела сайги не прекращаются. В 2022 году выявлено 67 фактов браконьерства», - заявила Зульфия Сулейменова в ходе расширенного заседания коллегии Минэкологии.

По данным министра, в целях управления численностью сайгаков, в этом году планируется начать комплексное научное исследование. При этом мораторий на изъятие сайгаков продлен до 2024 года.

«В рамках поручений Главы государства в части восстановления численности редких и исчезающих видов диких животных планируется разработка стратегии, программы, концепции и законопроекта по вопросам развития охотничьей отрасли и сохранения животного мира. В прошедшем году был принят Закон РК «Об ответственном обращении с животными», утверждены нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми в регионах будет построена необходимая инфраструктура», - проинформировала З. Сулейменова.

В Минэкологии напомнили, что Главой государства был подписан еще один закон по вопросу сохранения и воспроизводства казахских пород собак. Данный закон позволит сохранить породы собак тазы и тобет, как национальное достояние казахского народа.

Ранее первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр поручил провести тщательные научные исследования популяции сайгаков.

Фото: ortcom.kz