Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Факты незаконной вырубки сосен выявили в Костанайской области

28 Декабря 2022, 14:35
Факты незаконной вырубки сосен выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Факты незаконной вырубки хвойных деревьев выявлены в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Костанайской области в предновогодний период проходит операция «Ель», направленная на выявление фактов незаконной вырубки хвойных деревьев, а также реализации молодняка хвойных пород деревьев и охрану установленных новогодних елок в городах и населенных пунктах.

Сотрудниками полиции области совместно с заинтересованными органами круглосуточно осуществляются рейдовые мероприятия в местах массового произрастания хвойных деревьев вдоль автотрасс.

«В результате патрулирования полицейскими выявлены два факта незаконной вырубки сосен. Один факт зарегистрирован в Мендыкаринском районе, другой в Костанайской районе», - рассказал сотрудник природоохранной полиции ДП Костанайской области, Тимур Нурсаитов.

Как выяснилось, молодые сосны мужчины срубили в лесу для того, чтобы поставить елку дома.

В результате два человека привлечены к административной ответственности по статье 381-1 Административного кодекса РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». Материалы направлены в суд для приятия решения.

С 15 декабря в рамках ОПМ «Ель» сотрудниками полиции выявлено более 10 правонарушений, в том числе в сфере незаконной торговли хвойными породами деревьев.


Фото: ДП Костанайской области


Новости по теме
Информация по делу в отношении Джумагельдиева не подлежит разглашению – Генпрокуратура
Почему не оформили к Новому году улицы Тараза
Задержан руководитель филиала АО «Пассажирские перевозки»
Теги:
Читайте также
Миллионные кредиты: костанайцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников
Оформить инвалидность обещал аферист трем жителям Туркестанской области
Десятки продавцов пиротехники привлечены к ответственности в Костанайской области
Вооруженного вымогателя задержали в Шымкенте
Январские события: 31 человек освобожден по амнистии
Информация по делу в отношении Джумагельдиева не подлежит разглашению – Генпрокуратура
Задержан руководитель филиала АО «Пассажирские перевозки»
На 3 млн тенге обманула интернет-знакомая акмолинца
Новости партнеров
Популярное
1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
2 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
3 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
4 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
5 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира

Лента новостей