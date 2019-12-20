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Факты незаконной продажи молодых сосен выявили в Павлодаре

20 Декабря 2019 13:26
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Факты незаконной продажи молодых сосен выявили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Браконьеры за каждую самовольно срубленную молодую ель и сосну заплатят примерно по 38 тыс. тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе совместных рейдовых мероприятий со специалистами РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» полицейскими выявлено 11 фактов торговли молодыми соснами в неустановленном месте. Правонарушители привлечены к административной ответственности по статье «Торговля в неустановленных местах» КРКоАП», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, каждая самовольно вырубленная молодая ель или сосенка браконьерам обойдётся в среднем примерно в 38 тыс. тенге.

«Уже несколько лет запрещена вырубка лесных красавиц в нашем регионе, в том числе и в Шалдайском ленточном бору, а также продажа местных сосен и елей в населённых пунктах области», - добавили в департаменте.

Напомним, с 17 по 31 декабря в Павлодарской области полицейские совместно с лесоохранными органами проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Шырша» по выявлению и пресечению незаконных порубок, заготовок, провоза и продажи хвойных пород деревьев перед Новым годом.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Экология, Другие государственные органы, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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