Факты незаконной порубки деревьев выявили в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 2 факта незаконной порубки деревьев выявили в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Как рассказали в ведомстве, с 5 по 31 октября 2019 года в Акмолинской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытия экологических преступлений.
«В первый же день сотрудниками природоохранной полиции совместно с региональными органами Комитета лесного хозяйства и животного мира на территории Северного лесничества в выделе 39 квартала 36 выявлен факт незаконной порубки деревьев общим объемом 0,7 кубических метра. Также на территории лесничества ГНПП «Бурабай» в выделе 17 квартала 105 выявлен факт незаконной порубки деревьев пород береза и сосна. Во втором случае сумма ущерба составила 499 тыс. тенге», - отметили в ведомстве.
Полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий по обоим фактам установлены и задержаны 56-летний житель города Степняка и 36-летний житель села Зеренды. Проводится досудебное расследование.
«За незаконную рубку лесных насаждений в государственном лесном фонде законом предусматривается уголовная ответственность по статье 340 УК РК в виде штрафа, который может быть заменен на исправительные работы либо арест. Размер штрафа составляет 160 МРП», - напомнили полицейские акмолинцам.
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