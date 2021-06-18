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    01:47, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Факты незаконной организации миграции иностранцев выявили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Факты незаконной организации миграции выявили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе проведения профилактического мероприятия были выявлены два факта незаконной организации миграции. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 394 УК РК. Также на территории области были задержаны трое иностранцев, которые находились в межгосударственном и международном розыске», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    За 10 дней проведения оперативно-профилактического мероприятия за нарушения правил миграции решением суда 16 иностранных граждан были выдворены из страны. 15 граждан Республики Узбекистан и один гражданин Республики Таджикистан в принудительном были порядке доставлены на контрольно-пропускной пункт «Жібек жолы» Сарыагашского района Туркестанской области.
    Были привлечены к административной ответственности 329 физических и юридических лиц Республики Казахстан, которые нарушили правила привлечения иностранных рабочих и закон в области миграции населения на территории Республики Казахстан. 144 гражданина стран СНГ, которые находились без документов, удостоверяющих личность, были переданы в приемно-распределительные пункты.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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