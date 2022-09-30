Факты незаконного вмешательства в бизнес зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по противодействию коррупции выявил три факта незаконного вмешательства в малый и средний бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, два специалиста инспекции транспортного контроля вымогали взятку от директора ТОО «КоммунСтройСервис», осуществлявшего капитальный ремонт автодороги, за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортных средств. В апреле приговором Петропавловского городского суда обоим назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.

С учетом постоянных жалоб бизнес-структур и неоднократных фактов коррупционных преступлений в сфере транспортного контроля, департамент детально изучил сферу и установил 25 возможностей для незаконного обогащения.

«Драйвером для развития предпринимательства и его поддержки выбран механизм льготного кредитования через СПК «Солтүстік». На деле в ходе анализа установлено, что такая помощь оказывается только для определенных субъектов. Чтобы каждый предприниматель имел возможность реализовать свои бизнес-идеи, в которых нуждается регион, по итогам анализа, акционерное общество должно предоставлять льготные займы через конкурс. В этом году для создания 15 сельскохозяйственных производств запланировали выделение около 20 млрд тенге, которые распределят конкурентным способом», - сообщили в пресс-службе.

В департаменте по противодействию коррупции отметили, что более 50 субъектов квазигосударственного сектора внедрили комплаенс-службы. Одна из основных задач специалистов комплаенс – соблюдение требований антикоррупционного законодательства и защита деловой репутации организации.