Факты незаконного вмешательства в бизнес выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На брифинге по итогам работы за девять месяцев руководитель департамента по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Ернар Баянгазин рассказал, как защищают бизнес в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Е.Баянгазин сообщил, что департамент зарегистрировал 10 фактов незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса.

«Приоритетом для всех госструктур является защита бизнеса. Предприниматели составляют основу экономически активного населения и в значительной степени обеспечивают социальную стабильность в регионе. Но, к сожалению, не все чиновники на местах это понимают», - сказал глава антикоррупционной службы области.

Он напомнил, что департамента реализует проект «Защита бизнеса и инвестиций». В этом году заключили соглашения с 10-ю местными и иностранными инвесторами на общую сумму инвестиций 31,7 млрд тенге. С вопросами в департамент обратились 84 предпринимателя.

Более года Антикоррупционной службой совместно с Центром качества дорожных активов реализуется проект «Сапалы жол».

«Деятельность проекта направлена на искоренение и недопущение коррупционных проявлений при организации ремонтных работ и строительстве самого дорожного полотна. Совершили 15 выездов на участки, где ведутся дорожно-строительные работы. В результате были выявлены десятки нарушений. На основании составленных актов предписания направлены заказчику и подрядчику», - сказал Е.Баянгазин.