Факты незаконного привлечения к труду иностранцев выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за четыре дня привлекли к ответственности 142 иностранца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, большая часть нарушений связана с незаконным трудоустройством и нарушением правил пребывания в РК приглашёнными иностранцами.

«Пятеро граждан Узбекистана работали на одной из петропавловских строек, не имея разрешения на трудовую деятельность. Все они подвергнуты административному аресту на одни сутки. Бригадир, незаконно взявший их на работу, понёс ответственность по статье «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан», ему пришлось уплатить штраф. Всего по области за четыре дня выявили 12 фактов незаконного привлечения к работе граждан других государств. Без разрешения работали 48 иностранцев», - рассказали в пресс-службе.

Еще одна часто встречающаяся проблема – некоторые североказахстанцы, собираясь на постоянное место жительства за рубеж, забывают выйти из казахстанского гражданства. Чтобы избежать ответственности, нужно обращаться в миграционную службу с ходатайством о выезде на ПМЖ за пределы РК, сотрудники подробно разъяснят требования законодательства. Получить консультацию в миграционной службе по телефону: (7152) 34-00-23.