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Факты незаконного повышения цен на сжиженный газ выявлены в Мангистауской области
26 Августа 2022 18:47

Факты незаконного повышения цен на сжиженный газ выявлены в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Мангистауской области проведены проверки состояния законности на рынке сжиженного нефтяного газа, в ходе которой выявлены факты антиконкуретного соглашения, выраженного в одновременном повышении цен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По результатам прокурорского реагирования на 54 владельца АГЗС, а также на газоперерабатывающий завод наложены штрафы и конфискован монопольный доход на сумму более 60 млн тенге. Помимо этого, выявлены факты сговора между субъектами рынка сжиженного нефтяного газа путем применения специальных программных обеспечений для манипуляции с итогами электронной торговой площадки», - сообщили в областной прокуратуре.

Также в ведомстве проинформировали, что досудебное расследование в отношении виновных лиц прекращено по акту амнистии.


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