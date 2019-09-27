Факты незаконного детского труда выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане выявлены факты незаконного привлечения несовершеннолетних к труду. Эта информация была озвучена на заседании Координационного совета по борьбе с наихудшими формами детского труда, прошедшем в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Открывая работу заседания, вице-министр Акмади Сарбасов отметил, что Правительством уделяется особое внимание вопросам профилактики и искоренения наихудших форм детского труда с учетом ратифицированных конвенций Международной организации труда «О минимальном возрасте для приема на работу», «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда».

По словам Сарбасова, во всем мире 218 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет трудоустроены. Среди них 152 млн являются жертвами детского труда, почти половина из них – 73 млн работают в опасных для детей условиях труда.

Больше всего детей заняты в сельском хозяйстве (98 млн или 59%), но эта проблема также заметно проявляется в сфере услуг (54 млн) и промышленности (12 млн), главным образом, в неформальной экономике.

«В Казахстане уполномоченными государственными органами осуществляется контроль за соблюдением законодательных требований к труду несовершеннолетних.В 2018 году государственными инспекторами труда в ходе проверок выявлено 10 фактов, а в текущем году 2 факта незаконного привлечения несовершеннолетних к труду, по которым работодатели привлечены к административной ответственности», – проинформировал Сарбасов.

Он также отметил, что в основном трудовую деятельность несовершеннолетние осуществляют у субъектов малого бизнеса в летнее время, в местах торговли на рынках, на автомойках и станциях ремонта автотранспортных средств, в пунктах общественного питания (рестораны, кафе) и т.д. Наиболее характерным нарушением является отсутствие трудовых договоров.

Минтруда РК продолжит активную работу по профилактике и искоренению наихудших форм детского труда и призывает работодателей соблюдать трудовое законодательство и не допускать применение запрещенного детского труда.