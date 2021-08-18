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Факты необоснованного повышения тарифов на отопление объяснили в Миннацэкономики

18 Августа 2021 14:15
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Факты необоснованного повышения тарифов на отопление объяснили в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай признал факты необоснованного повышения тарифов на отопление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Нур-Султан мы очень много уже проверок открывали, как вы знаете в прошлом году более 20 проверок мы открыли. И да, действительно были факты нарушения. Мы привлекали к административной ответственности теплоснабжающие организации, но связано это было больше с тем, что правоотношения теплоснабжающих организаций и ОСИ или КСК были не урегулированы и это явилось основанием того, что потребители дома переплатили, такие факты были», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, по его словам, эти вопросы уже решены.

«Мы вынесли предписания о том, чтобы там, где потребители переплатили, теплоснабжающая организация возвратила эти суммы и средства. Поэтому, работа эта проводится, она не масштабного характера, а может быть в зависимости от каждого ЖК разной. Поэтому, прошу детально к нам в комитет обратиться, мы готовы этот вопрос поднять и изучить», - заключил спикер.


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#Экономика   #Цены и тарифы   #Общество   #Миннацэкономики  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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