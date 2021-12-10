+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Факты нарушения правил фармацевтической деятельности выявили костанайские полицейские

10 Декабря 2021 07:42
Поделиться:
Факты нарушения правил фармацевтической деятельности выявили костанайские полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области закончился 4 этап Республиканского оперативно профилактического мероприятия «Дәрмек», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
74 человека заболели ковид-пневмонией за сутки в РК
Аскар Мамин вручил госнаграды жителям Костанайской области и открыл новое производство в регионе Свыше 169 тысяч человек привились первым компонентом Pfizer в Казахстане 922 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

Как сообщили в департаменте полиции области, в соответствии с указанием МВД Республики Казахстан в период с 29 ноября по 3 декабря 2021 года на территории Костанайской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».

«Сотрудниками полиции проверено 3 лечебно-профилактические учреждения, 11 аптек, 1 промышленное предприятие. В ходе проведенных мероприятий правоохранительными органами выявлено 2 факта по ст. 303 УК РК (Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами), 8 фактов по ст. 426КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств)»,- прокомментировали в департаменте.

Также, выявлено 4 наркоправонарушений: 1 факт по ст.297 УК РК (сбыт наркотических средств), 3 факта наркопроступков по ст. 296 ч.2 УК РК.

В текущем году, по информации ведомства, из незаконного оборота изъято около 300 кг различных наркотических средств.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Здравоохранение   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
74 человека заболели ковид-пневмонией за сутки в РК
Аскар Мамин вручил госнаграды жителям Костанайской области и открыл новое производство в регионе
Свыше 169 тысяч человек привились первым компонентом Pfizer в Казахстане
922 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Популярное
1 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
2 Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
3 Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
4 Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
5 На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
6 «Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить
Читайте также
За сутки в Казахстане выявлено 648 заболевших коронавирусом
В Израиле более половины заболевших коронавирусом - дети
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
«Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив