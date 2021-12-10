Факты нарушения правил фармацевтической деятельности выявили костанайские полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области закончился 4 этап Республиканского оперативно профилактического мероприятия «Дәрмек», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции области, в соответствии с указанием МВД Республики Казахстан в период с 29 ноября по 3 декабря 2021 года на территории Костанайской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».

«Сотрудниками полиции проверено 3 лечебно-профилактические учреждения, 11 аптек, 1 промышленное предприятие. В ходе проведенных мероприятий правоохранительными органами выявлено 2 факта по ст. 303 УК РК (Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами), 8 фактов по ст. 426КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств)»,- прокомментировали в департаменте.

Также, выявлено 4 наркоправонарушений: 1 факт по ст.297 УК РК (сбыт наркотических средств), 3 факта наркопроступков по ст. 296 ч.2 УК РК.

В текущем году, по информации ведомства, из незаконного оборота изъято около 300 кг различных наркотических средств.