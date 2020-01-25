Факты нападения волков на людей и скот в Павлодарской области не подтверждаются

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира не зарегистрировано случаев нападения волков на людей или домашний скот. При этом специалисты официально разрешили отстрел животных в Щербактинском районе и поселке Ленинский, если их заметят вблизи населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Всего, согласно учетным данным, в Павлодарской области насчитывается 212 особей волка. Региональная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира проводит ежедневный мониторинг популяции хищных животных.

- По результатам мониторинга фактов нападения волков на домашний скот или людей на территории Павлодарской области не зарегистрировано, - отмечает и.о. руководителя инспекции Нуржан Казтай. – 18 января в районе проходной станции АО «ЕЭК» в городе Аксу был замечен волк. После сообщения об этом старший егерь Аксуского района вместе с полицейскими отправились на место. К тому времени волк бродил недалеко от жилого дома в поселке Аксу. Его пришлось застрелить.

21 января появилась информация о том, что якобы волки напали на домашний скот в Щербактинском районе. При этом никто не видел, что на овец напали именно волки.

- Наши специалисты совместно с полицейскими и ветеринарами выезжали на место, - заявил Нуржан Казтай. - Комиссия пришла к единому мнению, что факт нападения подтверждается, однако по характеру ран, нанесенных домашним животным, невозможно установить, были это волки или бродячие собаки.

По информации ГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», 23 января в инспекцию обратились из аппарата акима поселка Ленинский. В обращении было указано, что в районе элеватора между железнодорожными путями видели двух волков. Инспекция выдала разрешение на регулирование численности волков на территории Ленинского сельского округа.

Как отмечают в территориальном органе, отстрел волков может производиться только в случае зарегистрированных свидетельств нападения волков на домашний скот или если они будут замечены в населенных пунктах.

Ранее сообщалось о волке, которого застрелил егерь в поселке Аксу Павлодарской области.

Затем жители региона получили рассылку по WhatsApp о якобы гуляющих по посёлку Ленинский диких хищных животных. Между тем, п ресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет прокомментировал появление видео с волками в казахстанских населенных пунктах.



