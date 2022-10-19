Факты избиения в специализированном детском саду проверили павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарская полиция проверила факты нанесения телесных повреждений в специализированном детском саду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При мониторинге социальных сетей, в Instagram maruv_blago было найдено обращение павлодарки, опубликованное 18.10.2022 года. В нем она сообщила, что в специализированном детском саду Павлодара воспитатель нанесла телесные повреждения ее малолетнему сыну.

Полицией по данному факту проведена проверка. Установлено, что воспитатель детского сада № 52, расположенного по улице Урицкого, нанесла телесные повреждения малолетнему мальчику 2017 года рождения. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой «телесные повреждения, нанесенные ребенку, соответствуют причинению легкого вреда здоровью».

«В отношении 30-летнего воспитателя детского сада начато административное производство по ст. 73-1 ч. 1 КРКоАП «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья». Материал будет рассмотрен в суде», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи правопорядка уточнили, что в полицию с заявлением обратился лишь один законный представитель малолетнего ребенка. Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении работника и руководителя данного дошкольного учреждения.



