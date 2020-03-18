Факты интернет-мошенничества участились в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Количество фактов интернет-мошенничества увеличилось в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

За 2 месяца с начала года управлением криминальной полиции ДП Актюбинской области было зарегистрировано 275 случаев мошенничества, тогда как за аналогичный период прошлого года – 234 случая. Всего прошлом году было совершено 1319 случаев мошенничества.

Мошенничества совершают не только лица, ранее привлекаемые за подобные преступления, регистрируются факты мошенничества и среди банковских работников.

К примеру, еще в 2019 году был задержан 27-летний менеджер одного из банков, который от имени другого индивидуального предпринимателя завладел деньгами банка в сумме более 13 млн тенге. Также он обманным путем получал деньги от своих коллег, обещая им хорошие проценты. В настоящее время по данному делу ведется следствие, молодой человек содержится в СИЗО.

«С каждым годом мошенники применяют все более ухищренные методы обмана и получения денег с граждан, пользуясь их доверчивостью и желанием быстро обогатиться.

Если ранее мошенники могли звонить по телефону и, представляясь сотрудником полиции, требовать деньги за якобы задержанного с поличным сына, то сейчас мошенничество переходит на новый уровень, с использованием новейших интернет технологий, оформлением онлайн кредитов», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Всего за 2 месяца с начала года было совершено 95 случаев интернет мошенничеств, за 2 месяца 2019 года – 102 случая.

Так на днях в полицию обратилась 23-летняя жительница города Шалкар, на которую в ноябре 2019 года неизвестные оформили онлайн кредит на сумму около 49 тысяч тенге. Девушка узнала об этом только спустя время, в марте 2020 года, когда микрофинансовые организации позвонили и потребовали оплатить долги по кредиту.

Также в полицию обратилась 65-летняя пенсионерка, которая перечислила 43-тысячи тенге через мобильное приложение банка, попавшись на обман интернет приложения «Удвоитель 100% Вклад чат». По данному факту ведется следствие.

В связи с этим полицейские советуют актюбинцам ни в коем случае не передавать незнакомым лицам свои документы, контактные данные, данные банковской карты и не верить заманчивым предложениям о моментальном увеличении денег.