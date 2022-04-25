Факты гибели граждан во время январских событий расследуют в двух областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается расследование фактов гибели граждан в ходе январских событий в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Об этом заявили в Генпрокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматинской области погибло 16 человек, в том числе пять сотрудников правопорядка», - сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что с 6 по 19 января 2022 года в Алматинской области сохранялся красный уровень террористической опасности и проводилась антитеррористическая операция.

«В это время вооруженные преступники продолжали совершать нападения и посягать на жизнь сотрудников правопорядка, в этот период проводилась антитеррористическая операция, действовал особый порядок передвижения граждан и досмотр автомашин. Именно в это время, а именно с 6 по 8 января, зафиксированы факты гибели граждан. Идет расследование»,- пояснил Елдос Килымжанов.

Представитель высшего надзорного органа также сообщил, что в период январских событий в Восточно-Казахстанской области в двух крупных городах одномоментно шли столкновения 2 500 агрессивно настроенных людей и полиции.

В результате 5 января текущего года был захвачен акимат города Семей, повреждено 12 полицейских машин, угнано специальное транспортное средство «Тигр». Телесные повреждения получили 124 сотрудника полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

В Усть-Каменогорске нападавшими повреждены здания акимата, Народного банка, магазина «Сулпак», коммерческие помещения и 10 единиц служебного автотранспорта. Полностью уничтожен стационарный пост полиции «Бекет-2».

«В указанный период в области погибло 7 граждан, трое лиц - в здании полиции. По данному инциденту расследованием занимаются специальные прокуроры Генеральной прокуратуры. По фактам смерти 4 лиц расследование проводится органами полиции», - заключил Елдос Килымжанов.