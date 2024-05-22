Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев заявил об отсутствии фактов мародерства в паводковых зонах, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день никаких уголовных дел по фактам мародерства у нас нет, — сказал Марат Кожаев на брифинге в Мажилисе.

Он подчеркнул, что госорганы своевременно приняли необходимые для этого меры.