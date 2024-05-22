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    13:11, 22 Май 2024 | GMT +6

    Фактов мародерства в паводковых зонах нет — замминистра МВД

    Фактов мародерства в паводковых зонах нет — замминистра МВД
    Фото: акимат Петропавловска

    Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев заявил об отсутствии фактов мародерства в паводковых зонах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На сегодняшний день никаких уголовных дел по фактам мародерства у нас нет, — сказал Марат Кожаев на брифинге в Мажилисе.

    Он подчеркнул, что госорганы своевременно приняли необходимые для этого меры.

    — С самого начала, когда случились эти явления, правоохранительными органами были приняты очень сильные меры, чтобы не допускать эти факты. По распоряжению правительственных органов и местных исполнительных органов мы все эти зоны подтопления взяли сразу же на контроль, выставились мобильные посты охраны, — добавил спикер.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Безопасность Паводки в Казахстане Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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