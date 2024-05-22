13:11, 22 Май 2024 | GMT +6
Фактов мародерства в паводковых зонах нет — замминистра МВД
Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев заявил об отсутствии фактов мародерства в паводковых зонах, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На сегодняшний день никаких уголовных дел по фактам мародерства у нас нет, — сказал Марат Кожаев на брифинге в Мажилисе.
Он подчеркнул, что госорганы своевременно приняли необходимые для этого меры.
— С самого начала, когда случились эти явления, правоохранительными органами были приняты очень сильные меры, чтобы не допускать эти факты. По распоряжению правительственных органов и местных исполнительных органов мы все эти зоны подтопления взяли сразу же на контроль, выставились мобильные посты охраны, — добавил спикер.