Фактов мародерства при паводках не допущено – МВД РК

В зонах подтопления сотрудники полиции оцепили 56 населенных пунктов для безопасности оставленного имущества. Под охраной более 10 тысяч жилых домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам официального представителя МВД РК Шынгыса Алекешева, сотрудники полиции круглосуточно патрулируют пострадавшие от паводков районы, задействован кавалерийский отряд.

Для охраны оставленного имущества оцеплены 56 пострадавших населенных пунктов: • в Акмолинской области – 2; • в Актюбинской области – 7; • в Атырауской области – 4; • в Западно-Казахстанской области – 22; • в Северо-Казахстанской области – 10; • в Костанайской области – 10; • в области Улытау – 1.

- Под охраной органов внутренних дел сейчас 10 688 покинутых жилых домов и других объектов. Фактов мародерства не допущено, – заявил Шынгыс Алекешев на брифинге в СЦК.

По его словам, организовано безопасное пребывание граждан в 105 пунктах временного размещения, поддерживается ограничение движения на 12 участках дорог республиканского значения, осуществляется сопровождение гуманитарной помощи в пострадавшие регионы.

- Из зон подтопления организованными колоннами патрульной полицией сопровождено 5 тысяч единиц автотранспорта, – добавил Шынгыс Алекешев.

Он предупредил водителей о возможных объездах, а также напомнил, что экипажи патрульной полиции ограничивают движение в сторону подтопленных улиц и помогают проезду специализированного транспорта оперативных служб.