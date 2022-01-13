Фактов мародерства не допущено – комендант ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Комендант ВКО полковник полиции Серик Джунисбеков сообщил о текущей обстановке в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По его словам, на сегодняшний день ситуация в Восточном Казахстане стабильная. В рамках чрезвычайного положения полицейские продолжают несение службы в особом режиме.

В соответствии с этим введены ограничения на передвижение, въезд и выезд транспортных средств осуществляется через блокпосты, на которых производится проверка документов, досмотр личных вещей, автомашин и грузов, а также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

«Коммунальные объекты и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Фактов мародерства по Восточно-Казахстанской области не допущено. Общественный транспорт функционирует исправно, восстановлено внутриобластное автобусное сообщение. Движение в районе центральной площади в Усть-Каменогорске, где ранее прошли беспорядки, восстановлено», – отметил Серик Джунисбеков.

Всего, по данным коменданта области, в рамках наведения порядка в регионе в органы внутренних дел доставлено более 1 100 человек. Начато восемь досудебных расследований. В том числе два расследования по ст. 380 ч.3 УК РК – применение насилия в отношении представителей власти, два – по ст. 272 ч.2 УК РК – массовые беспорядки, два – по ст. 255 ч.4 УК РК – акт терроризма, один – по ст. 200 УК РК – угон, один – по ст. 287 УК РК – незаконное хранение оружия.

В соответствии с проведением досудебных расследований в изоляторы временного содержания водворены 80 человек.

Кроме того, в ходе проведения оперативных мероприятий, 8 января сотрудниками управления криминальной полиции, в Усть-Каменогорске на пересечении улиц Чехова-Победы задержан 34-летний житель города, у которого в ходе обыска с кармана куртки был изъят пистолет, который согласно экспертизы является бесствольным огнестрельным оружием модели «ОСА», калибра 18х45 мм, а также изъят предмет, похожий на гранату РГД-5 и складной нож, по которым проводятся соответствующие экспертизы.

«По факту начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК – незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия. Задержанный водворен в ИВС управления полиции Усть-Каменогорска», – сообщил Серик Джунисбеков.

К административной ответственности с 5 по 12 января привлечено 322 гражданина, из них 298 человек за нарушение порядка организации и проведения мирных собраний, 22 – за нарушение режима чрезвычайного положения, два – за неповиновение требованию сотрудника правоохранительного органа.

В ходе беспорядков было травмировано 92 сотрудника полиции и 19 военнослужащих Национальной гвардии, уничтожено 11 служебных автомобилей, 10 – повреждено. Со стороны лиц, участвующих в массовых беспорядках более 100 человек получили ранения. Трое граждан погибли.

«Обстоятельства их смерти устанавливаются в рамках досудебных расследований. Факт применения оружия и другие подробности будут изучены в ходе расследования. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», – сообщил комендант ВКО.

Наряду с этим, комендант области предупредил граждан о недопустимости распространения заведомо ложной информации. Он отметил, что необходимо доверять только официальным источникам государственных и правоохранительных органов.

«За распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения в соответствии с пунктом 4 статьи 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Прошу проявить терпение к введенным ограничениям, сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, не поддаваться на провокации и сообщать в полицию о всех подозрительных фактах и лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в области», – заявил Серик Джунисбеков.



