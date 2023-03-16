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Фактор искусственный во многом - Маулен Ашимбаев о ситуации на казахстанско-китайской границе

16 Марта 2023, 11:49
Фактор искусственный во многом - Маулен Ашимбаев о ситуации на казахстанско-китайской границе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев поднял вопрос касательно ситуации на казахстанско-китайской границе. По его словам, важно убрать искусственно создаваемые препоны со стороны таможни и нужно навести порядок, чтобы снизить себестоимость отправки товаров через границу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из важнейших задач - логистика. Раз мы импортируем многие вещи, соответственно для того, чтобы не накручивать какие-то дополнительные цены, не увеличивать себестоимость, мы должны по логистике активно работать. Чем ниже стоимость логистики, тем ниже цена для потребителей. В этой связи, эти факторы инфляции нужно расшивать, нивелировать», - заявил Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената.

«Один из факторов - ситуация на казахстанско-китайской границе. Большой объем товаров у нас идет из Китая. Чем больше там будет пробок, будет сложная ситуация, очередей, тем больше будет там посредников, больше будет коррупции, тем больше будет всяких поборов. И эти все поборы в конечном итоге ложатся на потребителей. То есть, расчищая ситуацию на границе, убирая какие-то преграды и посредников, где-то коррупционные схемы, мы способствуем тому, что цена более-менее будет ниже», - добавил спикер палаты.

Он заявил, что в последнее время участились жалобы от предпринимателей касательно того, что очень долго стоят грузовые машины на границе. По словам Маулена Ашимбаева, несмотря на все меры, в том числе и послабление со стороны Китая, все равно проблемы на границе остаются.

«Видимо пришло нам время выполнить поручение Главы государства. Сенаторы тоже готовы заниматься этим вопросом. Навести порядок, убрать какие-то преграды для того, чтобы снизить себестоимость для предпринимателей провозки товаров через казахстанско-китайскую границу. Здесь немало каких-то заинтересованных лиц в этом, коррупционеров. С этим, наверное, нужно в соответствии с поручением Главы государства жестко разбираться, оцифровать, автоматизировать все процессы на границе. Я не думаю, что китайцы против этого. Наверное, они будут полностью поддерживать такого рода инициативы. Убрать в целом какие-то искусственно создаваемые препоны со стороны таможни и других структур на границе с Китаем», - считает спикер Сената.

«Я думаю, что это тоже один из факторов, который сегодня влияет на цены в нашей стране. А этот фактор, наверное мы можем устранить. Он искусственный во многом. Пандемия почти завершилась, китайская сторона изменила свою политику, а очереди на границе остались, что вызывает большие вопросы. Я думаю, что в этом направлении Правительство активно будет заниматься и наши сенаторы со своей стороны будут держать на контроле», - обратился Маулен Ашимбаев.


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