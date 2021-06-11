РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Факт жестокого обращения с животными зарегистрировали в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске идет досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Социальные сети облетело видео , на котором мужчина зарезал и разделал собаку. Зверство происходило под окнами многоэтажного жилого дома.

    На сообщение в соцсетях отреагировали в департаменте полиции. Стражи порядка проинформировали, что идут поиски мужчины и женщины, попавших на видео. Позже в пресс-службе департамента полиции сообщили, что их задержали.

    «Начато досудебное расследование по статье уголовной статье «Жестокое обращение с животными». Сотрудники полиции проводят следственные действия. Оперативниками установлены и задержаны 42-летний мужчина и 60-летняя горожанка, действия которых были зафиксированы на видео и размещены в социальной сети», - прокомментировали в пресс-службе.

    Полицейские просят тех, кто стал свидетелем какого-либо нарушения правопорядка, сообщать на оперативный канал «102».


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!