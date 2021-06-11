Факт жестокого обращения с животными зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске идет досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Социальные сети облетело видео , на котором мужчина зарезал и разделал собаку. Зверство происходило под окнами многоэтажного жилого дома.

На сообщение в соцсетях отреагировали в департаменте полиции. Стражи порядка проинформировали, что идут поиски мужчины и женщины, попавших на видео. Позже в пресс-службе департамента полиции сообщили, что их задержали.

«Начато досудебное расследование по статье уголовной статье «Жестокое обращение с животными». Сотрудники полиции проводят следственные действия. Оперативниками установлены и задержаны 42-летний мужчина и 60-летняя горожанка, действия которых были зафиксированы на видео и размещены в социальной сети», - прокомментировали в пресс-службе.

Полицейские просят тех, кто стал свидетелем какого-либо нарушения правопорядка, сообщать на оперативный канал «102».