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Факт выписки фиктивных счетов-фактур пресечен в Карагандинской области

30 Ноября 2021 14:38
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Факт выписки фиктивных счетов-фактур пресечен в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», которое выписывало фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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Конвертация своих финансов в наличную форму не предусматривает уголовную ответственность. Вместе с тем, имеются факты, при которых обналичивание средств совершается в обход законных процедур и с использованием фиктивных сделок.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.

Гражданин А. Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3 % от общей суммы сделки.

В результате государству нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге.

А. Тажибкеев осужден к 2,6 годам.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Судебный процесс  
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