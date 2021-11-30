Факт выписки фиктивных счетов-фактур пресечен в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», которое выписывало фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Конвертация своих финансов в наличную форму не предусматривает уголовную ответственность. Вместе с тем, имеются факты, при которых обналичивание средств совершается в обход законных процедур и с использованием фиктивных сделок.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечена деятельность директором ТОО «ГорСнаб», который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ.

Гражданин А. Тажикеев заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. За незаконное обналичивание он получал вознаграждение в размере 3 % от общей суммы сделки.

В результате государству нанесен ущерб в размере более 300 миллионов тенге.

А. Тажибкеев осужден к 2,6 годам.