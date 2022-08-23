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Факт вандализма на кладбище расследуют в Алматинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Августа 2022, 00:05
Факт вандализма на кладбище расследуют в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 22 августа на пульт дежурной части управления полиции Илийского района поступило сообщение о том, что на кладбище, расположенном вблизи села Ащибулак, повалено восемь памятников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал МВД РК.

Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований УП Илийского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного по ст.314 ч.1 УК РК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления подозреваемых лиц.


Алматинская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
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