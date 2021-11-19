Факт установки нелегальных игровых терминалов пресечен в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Житель Шымкента приговорен у году ограничения свободы за установку нелегальных игровых терминалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В эпоху развития информационных технологий увлечение казино, букмекерскими конторами, лотереями и тотализаторами перерастает в патологическую зависимость – лудоманию.

Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе выявляет и блокирует нелегальные игорные точки и противоправные сайты азартных игр.

Территориальным департаментом Агентства по городу Шымкенту пресечен факт незаконной установки терминалов желто-зеленного цвета жителем города.

Е. Темирбайулы подключил терминалы к букмекерскому сайту, с помощью которого незаконно организовал азартные игры.

Приговором суда он осужден к одному году ограничения свободы.



