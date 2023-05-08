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Факт торговли новорожденным пресекли в Мангистауской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2023, 10:50
Факт торговли новорожденным пресекли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В управление по борьбе с организованнной преступностью ДП Мангистауской области поступила оперативная информация по факту торговли новорожденным ребенком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При координации прокуратуры области сотрудниками УБОП ДП задержана 35-летняя подозреваемая при получении денежных средств за новорожденного ребенка.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты вещественные доказательства. Сотрудниками полиции также задержана 38-летняя подозреваемая, которой был передан новорожденный ребенок. Малыш помещен в областной специализированный дом ребенка города Актау до вынесения решения суда.

По факту департаментом полиции Мангистауской области начато досудебное расследование по статье 135 части 2 УК РК. Подозреваемые дали признательные показания. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Борьба с преступностью   Мангистауская область   МВД РК  
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