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Факт сокрытия гуманитарной помощи выявили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
30 Июля 2020, 23:28
Факт сокрытия гуманитарной помощи выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау расследуют факт сокрытия гуманитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 июня управлению здравоохранения Атырауской области от АО «АТМА – Аэропорт Атырау и перевозки» в качестве спонсорской помощи были переданы медицинские средства индивидуальной защиты. Это защитные очки - 1 500 штук, перчатки - 6 тысяч штук, одноразовые медицинские маски - 7 тысяч штук, одноразовые комбинезоны - 1 750 штук, защитные экраны 1 750 штук. Управление, не распределяя полученное медицинским организациям, длительное время хранило их на складе под предлогом наличия у всех организаций трехнедельного запаса необходимых защитных средств. При этом встречная проверка прокуратуры показала, что в июле Исатайской районной центральной больницей закуплены 500 защитных комбинезонов и 5 тысяч медицинских масок на сумму 2,5 млн тенге. В Жылыойской районной центральной больнице защитных средств вовсе не хватает: потребность - 50 тысяч масок, 5 тысяч защитных комбинезонов, 30 тысяч штук перчаток и 100 защитных очков. Таким образом, бездействие со стороны управления привело к неэффективному расходованию бюджетных средств и недополучению больницами жизненно необходимого им», - сообщил старший помощник прокурора области Канат Кабдолов.

Он проинформировал также, что материалы по данному факту направлены в Антикоррупционную службу для проведения расследования.

Атырауская область   Генпрокуратура   Акимат   Здравоохранение  
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