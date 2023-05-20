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Факт приставания таксиста к ребенку расследуют в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Мая 2023, 15:10
Факт приставания таксиста к ребенку расследуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Факт приставания таксиста к ученице седьмого класса расследуют в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, о случившемся стало известно от мамы девочки, которая рассказала подробности происшествия. В настоящее время проводится расследование по статье Уголовного кодекса РК, предусматривающей наказание за «Совершение аморальных действий без применения силы в отношении малолетнего ребенка» (124-ст., ч.1).

У подозреваемого шестеро детей, подрабатывает таксистом он на чужом автомобиле.
Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить наказание от 7 до 12 лет колонии.
Атырауская область   МВД РК   Атырау   Дети  
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