16 Июня 2022 11:41

Факт пищевого отравления выявлен в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Впервые с начала года в Атырауской области зафиксирован факт пищевого отравления. Об этом сообщила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Бекешова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

«Вчера в областной инфекционной больнице было зарегистрировано семь случаев отравления, сегодня выявлено два случая. Инцидент произошел в частном киоске «Afisha», расположенном на улице С. Датова. Пострадавшие ели донер из мяса птицы в точке быстрого приготовления пищи. По данному факту управлением полиции города Атырау ведутся следственные действия», - сообщила А. Бекешова.

Также замруководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля поведала, что назначена экспертиза, а заведение временно приостановило свою работу, а пострадавшие находятся под пристальным наблюдением врачей.

Эпидемиологи напомнили, что весенние и летние месяцы являются периодом повышенного риска заболеваний острыми кишечными инфекциями, поэтому необходимо постоянно соблюдать личную гигиену и не покупать продукты в неустановленных местах.

Кишечные инфекции – одно из самых опасных заболеваний, поражающих пищеварительный тракт.