Факт отчуждения здания госпредприятия по заниженной стоимости расследует Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование проводит Антикоррупционная служба столицы в отношении сотрудников Министерства культуры и спорта Казахстана за отчуждение здания госпредприятия по заниженной цене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.

«Антикоррупционный службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства культуры и спорта РК по факту отчуждения подведомственного здания РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта» в городе Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица, повлекшего причинение тяжких последствий интересам государства. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - говорится в публикации пресс-службы.

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