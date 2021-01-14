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Факт обнаружения конфиденциальных документов на свалке расследуют в Атырау

14 Января 2021 14:29
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Факт обнаружения конфиденциальных документов на свалке расследуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау расследуют факт обнаружения конфиденциальных документов на несанкционированной свалке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Конфиденциальные документы – справки о доходах, копии и подлинники удостоверений личности и паспорта граждан, платежные документы были обнаружены в районе пригородного села Алмалы на несанкционированной свалке строительных отходов.

«Департаментом полиции Атырауской области проведена проверка с выездом на место. Факт подтвердился. Вся обнаруженная документация оказалась архивом, принадлежащим Атыраускому филиалу Государственной корпорации Правительства для граждан (ЦОН)», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Устанавливается личность водителя автомашины, выгрузившего документы в неположенном месте практически в городской черте. Его привлекут к административной ответственности.

«После определения виновных лиц материалы будут направлены на имя руководства Атырауского филиала Государственной корпораций Правительства для граждан», - сообщили в пресс-службе ДП области.



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#Атырауская область   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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