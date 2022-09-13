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    09:36, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Факт незаконной реализации алкоголя на 18,5 млн тенге выявили в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области совместно с департаментом государственных доходов пресечена противоправная деятельность по перевозке и хранению с целью сбыта алкогольной продукции в значительном размере на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, при этом не имея разрешительных документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных на территории городов Кокшетау и Петропавловск, обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость в общем объеме 9,5 тонн, пустые пластиковые емкости, готовая алкогольная продукция, изготовленная путем разбавления чистого спирта с водой. Общая стоимость указанной спиртосодержащей жидкости составляет более 18,5 млн тенге. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.


    Кадр из видео




    Теги:
    Акмолинская область Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Закон и право
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