Факт незаконной охоты на сибирских косуль выявили в Костанайской области

1 Ноября 2022, 01:56

1 Ноября 2022, 01:56

Факт незаконной охоты на сибирских косуль выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Факт незаконной охоты на сибирских косуль выявили полицейские в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории Костанайской области проводится ОПМ «Браконьер», направленное на выявление, предупреждение и пресечение экологических правонарушений. В регионе работают специально созданные группы, которые проверяют охотничьи угодья.

«При проверке одного из угодий сотрудники полиции обнаружили у 59-летнего жителя села Татьяновка незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье. В пристройке дома также обнаружили две туши сибирских косуль. Лицензии на отстрел животных не было», – отметил начальник отдела природоохранной полиции ДП Костанайской области Талгат Ахметов.

По факту начато досудебное расследование по статье 337 УК РК «Незаконная охота». По делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В ДП Костанайской области отметили, что с начала года сотрудники природоохранной полиции выявили 10 фактов незаконной охоты, по всем начаты досудебные расследования. К административной ответственности привлечено выше 590 нарушителей