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    15:00, 10 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Факт незаконной охоты на лося выявили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Железинского района был задержан полицейскими на трассе. У него изъяли мясо, голову, рога лося и два ружья с патронами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный перевозчик» при патрулировании участковыми инспекторами Железинского отдела полиции на автодороге Лесное-Кузьмино, вблизи села Раздельное, задержана автомашина марки «ВАЗ 2113» под управлением жителя Железинского района, у которого при проверке в багажном отделении автомашины обнаружены и изъяты рога, голова и мясо лося», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Стражи порядка также изъяли двуствольные охотничьи ружья марки «ИЖ-13», «ИЖ-27 Е» и патроны. Они зарегистрированы на сельчанина, который является охотником, отметили в ДП.

    «При этом разрешительных документов на охоту на данный вид животного у сельчанина не имелось. По факту незаконной охоты проводится досудебное расследование по статье 337 УК Республики Казахстан», - уточнили в ведомстве.

    Правоохранительные органы назначили экспертизу. Машина водворена на специализированную штрафную стоянку, сообщили в департаменте полиции.


    Теги:
    Павлодарская область Борьба с преступностью Животные Правоохранительные органы
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