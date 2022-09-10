Факт незаконной охоты на лося выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Железинского района был задержан полицейскими на трассе. У него изъяли мясо, голову, рога лося и два ружья с патронами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный перевозчик» при патрулировании участковыми инспекторами Железинского отдела полиции на автодороге Лесное-Кузьмино, вблизи села Раздельное, задержана автомашина марки «ВАЗ 2113» под управлением жителя Железинского района, у которого при проверке в багажном отделении автомашины обнаружены и изъяты рога, голова и мясо лося», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка также изъяли двуствольные охотничьи ружья марки «ИЖ-13», «ИЖ-27 Е» и патроны. Они зарегистрированы на сельчанина, который является охотником, отметили в ДП.

«При этом разрешительных документов на охоту на данный вид животного у сельчанина не имелось. По факту незаконной охоты проводится досудебное расследование по статье 337 УК Республики Казахстан», - уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы назначили экспертизу. Машина водворена на специализированную штрафную стоянку, сообщили в департаменте полиции.