11:42, 14 Июнь 2023 | GMT +6
Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти пресекли в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении пресечен в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Как установлено территориальным департаментом АФМ, незаконная добыча нефти осуществлялась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года. Заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» до 2-х месяцев.В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.