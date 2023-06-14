Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти пресекли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении пресечен в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Как установлено территориальным департаментом АФМ, незаконная добыча нефти осуществлялась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года. Заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» до 2-х месяцев.

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