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    11:42, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти пресекли в Актюбинской области

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    Кадр из видео
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении пресечен в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    Как установлено территориальным департаментом АФМ, незаконная добыча нефти осуществлялась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года. Заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» до 2-х месяцев.

    В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
    Теги:
    Актюбинская область Нефть Закон и право
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