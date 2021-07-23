Факт нарушения температуры при хранении вакцин от КВИ прокомментировали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос нарушения температурного режима при хранении вакцин прокомментировали в Минздраве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сообщила, что в Казахстане был зарегистрирован лишь один случай нарушения температурного режима при хранении вакцин. На сегодня проводится мониторинг ситуации в этом вопросе.

«По результатам таких мониторингов также выявлялись нарушения, которые никак на безопасность и эффективность вакцин не влияли. Это опять-таки были вопросы организационного характера. Вопросы организации потоков вакцинируемых, вопросы организации наблюдения за ними, вопросы исполнения профилактических мер, направленных на соблюдение температурного режима», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Представитель Минздрава пояснила, что всегда должен быть план на случай выключения электроэнергии и так далее. В ряде регионов таких планов не было.

«Отсутствие таких планов не говорит о том, что такие нарушения были, и это повлекло нарушение транспортировки температурного режима хранения вакцин», - добавила Айжан Есмагамбетова.

Она также рассказала о случае, который произошел в период транспортировки вакцин в Алматинскую область.

«Произошло ДТП, тогда пострадал рефрижератор, который перевозил вакцины. Было проведено расследование, было выявлено количество доз, которое пострадало. Эти вакцины были уничтожены», - заверила Айжан Есмагамбетова.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет получать, и обрабатывать информацию от общественников и населения по эпидситуации в республике. Глава государства подчеркнул, что в отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин.