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3 Июня 2022 23:01
Факт гибели ребенка на детской площадке в Рудном подтвердили в полиции
РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ — Тело ребенка найдено на детской площадке в одном из дворов в городе Рудном. Данный факт подтвердили в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», - коротко сообщили в пресс-службе полиции.
Как сообщает рудненское издание iagorod.kz, тело ребенка 2009 года рождения было найдено сегодня днем в одном из дворов домов по улице Качарская в Рудном. Тело ребенка висело на турнике.
Издание также сообщает, что по одной из версий ребенок мог погибнуть случайно, в процессе игры с веревкой на турнике.
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