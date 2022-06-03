3 Июня 2022 23:01

Факт гибели ребенка на детской площадке в Рудном подтвердили в полиции

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ — Тело ребенка найдено на детской площадке в одном из дворов в городе Рудном. Данный факт подтвердили в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», - коротко сообщили в пресс-службе полиции.

Как сообщает рудненское издание iagorod.kz, тело ребенка 2009 года рождения было найдено сегодня днем в одном из дворов домов по улице Качарская в Рудном. Тело ребенка висело на турнике.

Издание также сообщает, что по одной из версий ребенок мог погибнуть случайно, в процессе игры с веревкой на турнике.