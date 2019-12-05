Факт доведения до самоубийства школьницы расследуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Факт суицида расследуется полицией Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«30 ноября примерно в 17:30 в Рыскуловский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в сарае своего дома обнаружено тело 16-летней ученицы 11 класса, - говорится в сообщении ведомства. - Несовершеннолетняя характеризировалась с положительной стороны. На учете не состояла. По факту ведется досудебное расследование по ст. 105 ч.3 УК РК (доведение до самоубийства). Назначены все необходимые экспертизы».

Данный факт находится на контроле руководства департамента полиции Жамбылской области, уточняет пресс-служба правоохранительного ведомства.

Как стало известно, школа-лицей №1 Рыскуловского района, где училась погибшая, является республиканской экспериментальной площадкой по переходу на 12-летнее образование, сотрудничает с НИШ города Тараза.

Аким Рыскуловского района Ерболат Садыркулов на своей странице в соцсетях написал: «После заседания специального штаба с моим личным участием принято решение об освобождении от должности заведующего районным отделом образования и директора данной школы…Причины самоубийства ученицы 11 класса сейчас расследуются правоохранительными органами. Семье девочки оказывается психологическая поддержка».